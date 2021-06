Techinvesteerder Prosus en renteperikelen VS centraal op Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Prosus. De techinvesteerder behaalde in het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 31 maart, recordresultaten mede dankzij de investeringen in maaltijdbestelbedrijven. De beurshandel blijft daarnaast in het teken staan van de rentevrees in de Verenigde Staten.

Afgelopen week liet de Federal Reserve na afloop van zijn beleidsvergadering al weten dat de rente waarschijnlijk eerder omhoog zal gaan dan gedacht. Vrijdag werd de rentevrees op Wall Street verder aangewakkerd nadat het hoofd van de centrale bank van St. Louis, James Bullard, verklaarde dat de rente mogelijk eind volgend jaar zal worden verhoogd. Dinsdag zijn alle ogen weer gericht op de Amerikaanse president van de centrale bank, Jerome Powell, die dan een verklaring zal afleggen voor het Congres.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren 1 procent lager te beginnen aan de eerste week van de zomer. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting lager openen na de forse koersverliezen op vrijdag. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ gingen maandag stevig omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde ruim 3 procent in de min.

Het aandeel Philips zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Britse bank HSBC schroefden hun aanbeveling voor het zorgtechnologiebedrijf terug van kopen naar houden.

In Londen gaat de aandacht uit naar HSBC. De Britse bank verkoopt zijn noodlijdende Franse consumententak aan investeerder Cerberus voor een symbolisch bedrag van 1 euro. De transactie resulteert in een verlies voor belastingen voor HSBC van 2,3 miljard dollar. HSBC is ook genoteerd in Hongkong en raakte daar al 3,7 procent kwijt.

Aan het overnamefront wees de Britse supermarktketen Morrisons het bod van de Amerikaanse investeerder Clayton Dubilier & Rice af. Volgens Wm Morrison Supermarkets, zoals het bedrijf voluit heet, is het bod van ongeveer 5,5 miljard pond oftewel zo’n 6,4 miljard euro te laag. Morrisons is de op drie na grootste supermarktketen in het Verenigd Koninkrijk.

De euro was 1,1867 dollar waard, tegen 1,1860 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 71,90 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 73,64 dollar per vat.