Audi stopt in 2033 met productie verbrandingsmotoren

Automerk Audi stopt in 2033 met de productie van auto’s met verbrandingsmotoren. Zeven jaar eerder stopt het Duitse merk al geen motoren die op fossiele brandstoffen draaien meer in nieuwe modellen. Die krijgen dan allemaal elektrische aandrijving. Alleen de modellen die voor 2026 geïntroduceerd zijn, blijven dan nog leverbaar met een benzine- of dieselmotor.

Daarbij houdt het luxemerk van Volkswagen nog wel een slag om de arm. Het precieze moment waarop Audi stopt met verbrandingsmotoren laat het bedrijf ook afhangen van de vraag. De autoproducent verwacht dat er in China ook na 2033 nog vraag zou kunnen zijn naar auto’s met verbrandingsmotoren en sluit niet uit die voertuigen in het Aziatische land wat langer te blijven maken. Uiterlijk in 2050 moet Audi volledig CO2-neutraal zijn.

“Met deze planning creëren we de noodzakelijke duidelijkheid voor een krachtige en beslissende overstap naar het elektrische tijdperk”, zegt topman Markus Duesmann. “We geven het signaal af dat Audi er klaar voor is.”

Hoewel het tijdperk van de verbrandingsmotoren dus op zijn einde loopt, ontwikkelt Audi nu nog de laatste generatie van die aandrijfbron. “Audi’s laatste verbrandingsmotor wordt de beste die we ooit gemaakt hebben.”