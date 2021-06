Centraal Planbureau presenteert nieuwe economische ramingen

Het Centraal Planbureau (CPB) presenteert dinsdag nieuwe economische ramingen. Daaruit zal duidelijk worden hoe snel de Nederlandse economie kan herstellen van de coronacrisis en wat dit betekent voor bijvoorbeeld de werkloosheid en de overheidsfinanciën.

Waarschijnlijk zal de belangrijke adviseur van het kabinet zich positiever uitlaten over het herstel, aangezien de contactbeperkende maatregelen de laatste tijd in een tamelijk rap tempo worden afgebouwd. De Nederlandsche Bank (DNB) stelde onlangs al dat de economische vooruitzichten duidelijk zijn verbeterd. Daarbij blijft de toename van de werkloosheid na het wegvallen van de steunpakketten van de overheid volgens de centrale bank waarschijnlijk beperkt. DNB denkt daarom dat het nieuwe kabinet niet meer met nieuwe maatregelen hoeft te komen om het economisch herstel te stutten.

Het CPB was in maart zelf nog iets voorzichtiger geworden over de groei van de economie dit jaar. In de raming van toen was sprake van een plus van 2,2 procent voor 2021, gevolgd door 3,5 procent groei in 2022. Ook ging het planbureau er toen vanuit dat de nu nog zeer lage werkloosheid tot 5 procent zou oplopen en daarna in de loop van volgend jaar zou afnemen tot 4,5 procent.