CNV roept werkgevers op met stevige loonsverhoging te komen

Vakbond CNV vindt dat werkgevers snel met een stevige loonsverhoging voor het personeel moeten komen. Dat zegt de bond in een reactie op de cijfers van het Centraal Planbureau waaruit naar voren komt dat de economie sneller dan verwacht herstelt. “De tijd van krenterigheid is nu echt voorbij”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

CNV wijst ook naar opmerkingen van de AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers in Nederland. Volgens de AWVN zien werkgevers een vaste loonsverhoging nog niet zitten nu de economie nog aan het herstellen is van de crisis. CNV is het daar niet mee eens. “Het gaat goed met de economie, mede dankzij de steunpakketten van de overheid. De bal ligt nu bij werkgevers. We verwachten een flinke loonsverhoging in vrijwel alle sectoren. Tienduizenden werknemers krijgen al jaren weinig tot niets erbij”, aldus Fortuin.

Een van de sectoren waar werknemers van verbeterde arbeidsomstandigheden zouden moeten kunnen profiteren is volgens CNV de horeca, waar momenteel zware personeelstekorten zijn. “Dit zijn ook de sectoren die bekendstaan om hun flexcontracten en onderbetaling. Mooi als de harde werkers daar ook fatsoenlijk betaald krijgen in een vast dienstverband”, aldus Fortuin.