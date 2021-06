CPB: vooruitzichten Nederlandse economie zien er gunstig uit

De Nederlandse economie herstelt zich naar verwachting sneller dan eerder voorzien, nu het aantal coronabesmettingen afneemt en de vaccinatiegraad toeneemt. Volgens een nieuwe raming van het Centraal Planbureau (CPB) zal de economische groei zowel dit jaar als volgend jaar boven de 3 procent uitkomen. Daarnaast zal de werkloosheid komende tijd waarschijnlijk niet heel hard oplopen. De permanente economische schade van de coronapandemie lijkt daarmee beperkt te blijven, aldus de belangrijke adviseur van het kabinet.

Voor dit jaar voorziet het CPB 3,2 procent groei, gevolgd door een plus van 3,3 procent volgend jaar. Dankzij de heropening van winkels, horeca en de cultuursector gaat het vanaf nu waarschijnlijk weer een stuk beter met de consumptie. Omdat huishouders veel gespaard hebben tijdens de corona-uitbraak, hebben ze over de gehele linie ook wat meer geld om te besteden. Daarnaast nemen de bedrijfsinvesteringen toe door de gunstige omzetverwachtingen, denkt het CPB. De werkloosheid komt dit jaar waarschijnlijk uit op 3,6 procent en zal volgend jaar toenemen tot 4,1 procent van de beroepsbevolking.

CPB-directeur Pieter Hasekamp constateert dat het steunbeleid van de overheid goed heeft gewerkt om grote permanente schade te voorkomen. “De Nederlandse economie staat er ondanks de coronapandemie relatief goed voor”, vindt hij. Als straks een groot deel van de bevolking gevaccineerd is, is er naar verwachting van het planbureau goede hoop dat de pandemie onder controle blijft. Nederland profiteert ook van het economisch herstel elders in Europa en in de Verenigde Staten.

De loonstijgingen in nieuwe cao’s zullen voorlopig nog wel worden gedrukt doordat sommige bedrijven, met name in de dienstensector, nog een zwakke financiële positie kennen. Het CPB denkt dat de cao-loonstijging dit jaar iets achter zal blijven bij de inflatie. Daardoor zou de koopkracht, die dit jaar nog met 0,6 procent stijgt, volgend jaar met 0,3 procent afnemen.

Het overheidstekort piekt dit jaar volgens de raming op bijna 6 procent van het bruto binnenlands product (bbp), om volgend jaar door het aflopen van steunmaatregelen en de groei van belastinginkomsten af te nemen tot 1,5 procent. Het herstelbeleid van de overheid moet zich volgens Hasekamp nu richten op wat hij noemt het “faciliteren van aanpassingen in de economie”. Daarbij verwijst hij ook naar langetermijnuitdagingen op het terrein van klimaat, onderwijs, wonen en de arbeidsmarkt.

De Nederlandsche Bank (DNB) stelde onlangs al dat de economische vooruitzichten duidelijk zijn verbeterd. Daarbij blijft de toename van de werkloosheid na het wegvallen van de steunpakketten van de overheid ook volgens de centrale bank waarschijnlijk beperkt. DNB denkt daarom dat het nieuwe kabinet niet meer met nieuwe maatregelen hoeft te komen om het economisch herstel te stutten.