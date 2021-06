Eigenaar optiekketens Pearle en Eye Wish onderuit op Damrak

Het aandeel GrandVision ging dinsdag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. Beleggers verwerkten het nieuws dat de overname van het moederbedrijf van optiekketens Pearle en Eye Wish door het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica mogelijk toch niet doorgaat. De eigenaar van brillenmerk Ray-Ban won een arbitragezaak over vermeende misstanden door het Nederlandse bedrijf en mag daardoor van de overname afzien.

GrandVision (min 8 procent) was de grootste daler in de MidKap. EssilorLuxottica verloor eerder nog twee rechtszaken in Nederland, waarmee het bedrijf inzage wilde afdwingen in vertrouwelijke documenten van GrandVision. Volgens EssilorLuxottica zou GrandVision zich niet aan de overnameovereenkomst hebben gehouden door zijn bedrijfsvoering te veranderen tijdens de coronacrisis. De Frans-Italiaanse brillenreus zegt nu zijn opties te bekijken. EssilorLuxottica daalde 1,1 procent in Milaan en investeerder HAL, grootaandeelhouder van GrandVision, zakte 5 procent op de lokale Amsterdamse markt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 722,56 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 1042,96 punten. De Duitse DAX daalde 0,2 procent en Parijs bleef vrijwel vlak. Londen won 0,2 procent.

Olie- en gasconcern Shell profiteerde van de aanhoudende opmars van de olieprijzen en ging aan kop in de AEX met een winst van 1,7 procent. Techinvesteerder Prosus stond onderaan met een verlies van 3,9 procent.

Air France-KLM won 0,9 procent. Topman Ben Smith van de luchtvaartcombinatie verwacht deze zomer een nieuwe deal met Nederland te kunnen sluiten over coronasteun. Waarschijnlijk gaat het om het omzetten van schulden die Air France-KLM heeft bij de Nederlandse staat in nieuwe aandelen. Vopak klom 1,9 procent. Het tankopslagbedrijf heeft een contract gekregen voor een nieuwe terminal voor vloeibare producten in China.

Ordina steeg 2,7 procent. De IT-dienstverlener liet voorafgaand aan een beleggersbijeenkomst weten op koers te liggen om zijn doelstellingen voor 2022 te halen. Daarnaast streeft het bedrijf de komende jaren naar een groeiversnelling die richting 2026 zal moeten leiden tot een jaarlijkse omzetgroei van 5 tot 8 procent.

Accsys won 5 procent na publicatie van de voorlopige cijfers. De houtveredelaar zag de resultaten in het afgelopen boekjaar flink aantrekken en ligt naar eigen zeggen op schema om de doelen voor 2025 te halen.

De euro was 1,1904 waard tegen 1,1910 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 73,72 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 75,14 dollar per vat.