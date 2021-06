FNV uitgenodigd om te praten over fusie Talpa en RTL

FNV Media & Cultuur is uitgenodigd om te praten over de gevolgen van de fusie van RTL Nederland en Talpa, laat een woordvoerster van de vakbond dinsdag weten. Het is nog onduidelijk of de transactie gevolgen heeft voor de werkgelegenheid.

“Wij zetten ons in voor behoud van werkgelegenheid en gaan daar eigenlijk ook van uit. Mocht het toch anders zijn, dan zetten we in op hele goede regelingen”, aldus de zegsvrouw.

Ook de ondernemingsraden van beide bedrijven zijn kort voordat de fusie wereldkundig werd, ge├»nformeerd. “Wij hebben een uitnodiging gekregen om te komen praten. Daar zullen we op ingaan”, aldus de FNV-woordvoerster.