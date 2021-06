GlobalFoundries steekt miljarden in nieuwe chipfabriek Singapore

Het Amerikaanse chipbedrijf GlobalFoundries trekt 4 miljard dollar uit voor de bouw van een nieuwe chipfabriek in Singapore. Volgens het concern moet die nieuwe productielocatie helpen om te kunnen voldoen aan de zeer sterke vraag naar chips.

Naast die fabriek gaat GlobalFoundries ook zijn vestigingen in Duitsland en de Verenigde Staten uitbreiden. Hier wordt voor ieder land 1 miljard dollar vrijgemaakt. Daarmee volgt het bedrijf het voorbeeld van andere grote chipproducenten zoals het Taiwanese TSMC en het Zuid-Koreaanse Samsung Electronics, die eveneens miljarden uittrekken om de productiecapaciteit te verhogen vanwege de sterke vraag.

De fabriek in Singapore moet vanaf 2023 chips gaan leveren voor hoofdzakelijk smartphones en auto’s. Met name de autosector heeft last van grote chiptekorten waardoor fabrieken tijdelijk stilliggen. GlobalFoundries is in handen van het staatsinvesteringsfonds van Abu Dhabi. Het bedrijf zou werken aan een beursgang in New York, waarmee de onderneming gewaardeerd moet worden op 30 miljard dollar. Topman Tom Caulfield denkt dat de vraag naar chips de komende jaren groter zal zijn dan het aanbod.