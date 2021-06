Herstelplan Duitsland goed voor ruim 25 miljard EU-geld

Duitsland kan wat de Europese Commissie betreft 25,6 miljard euro aan subsidies uit het Europese coronaherstelfonds krijgen. Het herstelplan dat de regering in Brussel heeft ingediend voldoet aan de voorwaarden en zal Duitsland helpen om sterker uit de Covid-19-pandemie te komen, aldus het dagelijks EU-bestuur.

“De beoogde hervormingen en investeringen in het herstelplan zullen bijdragen aan de digitalisering en het koolstofvrij maken van de Duitse economie”, zegt voorzitter Ursula von der Leyen. Duitsland maakt vooralsnog geen aanspraak op de leningen die beschikbaar zijn uit het tijdelijke coronaherstelfonds van 672,5 miljard euro dat de EU-lidstaten al kort na de uitbraak van de pandemie hebben opgetuigd. Daarvan is 312,5 miljard euro beschikbaar aan subsidies en 360 miljard aan voordelige leningen.

Duitsland zal volgens het plan 42 procent van het geld investeren in projecten die bijdragen aan het bestrijden van de klimaatverandering. Zo wordt 2,5 miljard euro gestopt in het energiezuinig maken van woningen. Voor verdere digitalisering zet Berlijn 52 procent van de subsidies in. De ministers van Financiƫn moeten de plannen nog definitief goedkeuren.

Het dagelijks EU-bestuur zet vaart achter het beoordelen van de plannen. Vorige week gaf de commissie goedkeuring aan de eerste vijf lidstaten, waaronder Spanje en Griekenland, deze week volgden er alweer drie. Later dinsdag komt naar verwachting goedkeuring voor het Italiaanse plan, en morgen van Belgiƫ en Frankrijk. Nederland wacht met het indienen van een herstelplan tot er een nieuwe regering is.