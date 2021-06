Het belang van online marketing voor bedrijven na corona

Het aantal faillissementen en de stijging van de werkloosheid na de coronacrisis lijken minder hoog uit te vallen dan was verwacht. Volgens Jasper Winter, senior-econoom bij de Nederlandsche Bank, lijkt de impact op de financiële positie van het Nederlandse MKB als geheel mee te vallen, zo blijkt uit een interview met BNR. Feit blijft dat veel MKB’ers nog te maken hebben met de nasleep van de afgelopen achttien maanden, met name binnen de horeca, delen van de detailhandel, evenementen- en reisbranche en zzp’ers.

Marketingstrategie op orde

Nu Nederland weer zo goed als open is, kan er naar de toekomst gekeken worden. Maar die toekomst heeft vandaag als uitgangspunt. Wat is er vandaag nodig om als ondernemer straks weer volop en met succes in business te blijven? Online blijft bloeien, de concurrentie is groot en voor ondernemers is het belangrijk om hun marketingstrategie op orde te hebben, die op lange termijn voor opbrengsten zorgt. Dit betekent dat je weet welke online bijdrage iets oplevert voor de eigen omzet en dat je website meer is dan alleen een visitekaartje. Een hardnekkige overtuiging van menig ondernemer.

Online marketing cursus

Online marketing is in deze tijd belangrijker dan ooit, en dat gaat verder dan je SEO optimaliseren en een beetje aan linkbuilding doen. Het gaat er als ondernemer niet alleen om dat je naamsbekendheid hebt en deze vergroot, maar ook dat mensen meer producten of diensten afnemen en het opbouwen van een duurzame relatie. Online marketing cursussen zijn in opkomst, zoals die van GetOn, waar je alle vaardigheden leert die je nodig hebt om als bedrijf succesvol te zijn. Het uitzetten van een online marketingstrategie kan je als ondernemer zelf doen, maar het kan ook ondersteunend zijn om hier een bureau voor in te huren. Het is aan de ene kant belangrijk dat je zelf weet waar je het over hebt en aan de andere kant is het zinvol om de expertise en kennis van iemand anders te benutten.

Social media cursus en zichtbaarheid

Hoe kan je bijvoorbeeld als ondernemer sociale media inzetten om ervoor te zorgen dat je meer klanten aantrekt? Een social media marketing cursus kan uitkomst bieden, als ook een algehele verdieping in wat allemaal digitaal mogelijk is in deze tijd. De veranderingen in de digitale wereld gaan heel snel en het is belangrijk om up-to-date te blijven. Het is belangrijk om zichtbaar te zijn voor je klanten, optimaal vindbaar (in Google) te zijn en een goed werkende mobiele website te hebben.

Brede klantenkring

Recente ramingen van de Nederlandsche Bank laten zien dat de economie vanaf het tweede kwartaal van 2021 krachtig en vlot zal herstellen, met een verwachte groei van 3 procent over het hele jaar. Dit komt met name door de particuliere consumptie. Dit wil echter niet zeggen dat het voor alle ondernemers op korte termijn voor de wind zal gaan. Veel ondernemers hebben corona overleefd dankzij de steunpakketten van de overheid. Nu is het belangrijk dat ze weer op eigen krachten aan de slag gaan. Hiervoor zal naast een goede aanpak voor alle schulden een investering nodig zijn in de groei van het bedrijf. Marketing speelt hierbij een wezenlijke rol, zowel online als offline. Dit biedt bedrijven een brede klantenkring voor hun producten en diensten.