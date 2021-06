‘Japan moet miljarden pompen in chipindustrie’

Japan moet de komende jaren miljarden pompen in de ontwikkeling van de chipsector. Dat is nodig om de verouderde chipindustrie in het land nieuw leven in te blazen en achterstanden op landen als Taiwan en Zuid-Korea in te lopen. Dat heeft de belangrijkste adviseur van de Japanse regering op chipgebied gezegd.

De tekorten aan chips zitten de wereldwijde productie van koelkasten tot spelconsoles en auto’s in de weg. De tekorten hebben regeringen in China, Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan ertoe gezet hun binnenlandse productie op te voeren. Japan is evenwel kwetsbaar omdat Japanse fabrikanten tientallen jaren te weinig in de sector hebben ge├»nvesteerd. Het land moet ongeveer twee derde van de chips invoeren.

Volgens Tetsuro Higashi, die eerder voorzitter was van tech- en chipbedrijf Tokyo Electron en nu aan het hoofd staat van een deskundigenpanel dat de regering adviseert, gaat het alleen dit jaar gaat om een bedrag van omgerekend dik 7,5 miljard euro. De komende jaren gaat het ook om miljarden.

Ondertussen hebben verschillende landen en economische machtsblokken zoals China, de VS en de Europese Unie aangegeven miljarden te investeren in lokale chipproductie. Daarmee willen ze de basiscomponenten voor de meeste moderne apparaten en militaire systemen veiligstellen.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft 52 miljard dollar gereserveerd om de binnenlandse chipfabricage te steunen. Die investering is deels een reactie op de versnelling die China beloofde op het gebied van halfgeleiders. Zuid-Koreaanse bedrijven als Samsung Electronics en SK Hynix trekken over een periode van tien jaar 450 miljard dollar uit voor onderzoek naar en uitbreiding van chipproductie. Marktleider TSMC uit Taiwan heeft alleen al voor de komende drie jaar 100 miljard dollar uitgetrokken voor chipinvesteringen.