KLM ook in eerste kwartaal weer grootontvanger coronasteun

Luchtvaartmaatschappij KLM was in de vierde periode van de coronaloonsteun opnieuw de grootste ontvanger. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV die alle voorlopige tegemoetkomingen van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uit de periode januari tot en met maart bekendmaakten. Ook veel payrollbedrijven staan hoog op de lijst.

KLM was in de eerste drie maanden van dit jaar goed voor een kleine 217 miljoen euro aan NOW-steun. Dat is met afstand het grootste bedrag van alle aanvragers, maar daar blijft het niet bij. Dochter Transavia ontving 18,5 miljoen euro aan steun en KLM Catering Services kreeg 6,1 miljoen euro van het UWV. KLM Cityhopper staat op de lijst voor een kleine 1,9 miljoen euro.

De KLM-maatschappijen zijn niet de enige luchtvaartbedrijven die veel steun ontvingen. Luchthaven Schiphol kreeg 25,2 miljoen euro aan loonsubsidie en TUI Airlines 7,8 miljoen. Reisorganisatie TUI Nederland was goed voor zo’n 11,1 miljoen euro. Verder staan veel winkel- en hotelketens hoog op de lijst. De voorschotten bedragen 80 procent van het totaalbedrag dat de bedrijven krijgen.

Opvallend is dat veel payrollbedrijven, die personeel in dienst hebben en dat uitlenen aan andere ondernemingen, opnieuw veel geld ontvingen. In 2020 hadden die bedrijven mede door de extra kosten die door de wet arbeidsmarkt in balans (wab) ontstonden al omzetverlies, en ook in 2021 krijgen ze weer veel NOW-steun. Ev Tilburg ontving circa 10,7 miljoen euro, Persoonality staat meerdere keren op de lijst en kreeg in totaal 9,3 miljoen euro. Kolibrie Payrolling is ook goed voor ruim 9 miljoen euro.

Holland Casino, dat de hele periode de deuren gesloten moest houden, kreeg 48,5 miljoen euro aan steun en De Efteling 10,7 miljoen euro. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) toucheerde net geen 10 miljoen euro aan NOW-steun. De failliete reisorganisatie D-rt, het moederbedrijf van D-Reizen, ontving voor ruim 5 miljoen euro aan steun.

Ook voetbalclubs hebben opnieuw flink gebruikgemaakt van de NOW-regeling. Ajax kreeg met 4,2 miljoen euro het meest, PSV volgde met 2,6 miljoen euro en Feyenoord kreeg 1,9 miljoen. Het Rijksmuseum ontving voor 1,2 miljoen euro aan loonsteun.