‘Mediabedrijf DPG wil RTL Nederland en België kopen’

Het Belgische mediabedrijf DPG Media, de uitgever van onder meer het AD, de Volkskrant, NU.nl en verschillende regionale kranten, wil RTL Nederland overnemen. Dat schrijft de Belgische zakenkrant De Tijd. Samen met de Franstalige branchegenoot Rossel, dat de krant Le Soir uitgeeft, heeft DPG ook een bod neergelegd om RTL België te kopen.

Voor de Nederlandse RTL-zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL Z moesten vorige week bindende biedingen worden neergelegd, schrijft De Tijd. Ook weersite Buienradar en streamingdienst Videoland vallen onder RTL Nederland. Behalve DPG Media zou ook telecombedrijf VodafoneZiggo interesse hebben.

Het bod in België is al verder gevorderd dan in Nederland, volgens de krant. Daar zouden DPG en Rossel tussen de 200 miljoen euro en 250 miljoen euro bieden. Rossel was tot eind vorig jaar minderheidsaandeelhouder van RTL België, maar verkocht dat belang aan moederbedrijf RTL.

DPG Media heeft in België al televisiezenders van VTM. Verder zit het bedrijf ook achter radiozender Q-Music in Nederland en België.

Het Luxemburgse RTL bevestigt dat het “de strategische opties voor RTL Nederland en België bekijkt”. Verder wil het mediaconcern geen commentaar geven. Het bedrijf is bezig met een grote heroriëntatie en verkocht eerder al zijn Franse zender M6.

DPG Media geeft ook geen commentaar op de berichten. “We worden steevast genoemd bij dit soort zaken in België en Nederland”, zegt een woordvoerder zonder de berichten te ontkennen. “In Nederland zijn we druk bezig met de integratie van Sanoma.”