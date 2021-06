Moederbedrijf Pearle en Eye Wish heeft de aandacht op Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht dinsdag uit naar GrandVision. De overname van het moederbedrijf van optiekketens Pearle en Eye Wish door het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica gaat mogelijk toch niet door. De eigenaar van brillenmerk Ray-Ban won een arbitragezaak over vermeende misstanden door het Nederlandse bedrijf. Daardoor mag EssilorLuxottica van de overname afzien, bepaalde het arbitragetribunaal.

EssilorLuxottica verloor eerder nog twee rechtszaken in Nederland, waarmee het bedrijf inzage wilde afdwingen in vertrouwelijke documenten van GrandVision. Volgens EssilorLuxottica zou GrandVision zich niet aan de overnameovereenkomst hebben gehouden door zijn bedrijfsvoering te veranderen tijdens de coronacrisis. De Frans-Italiaanse brillenreus zegt nu zijn opties te bekijken.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een hoger begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken in het groen te openen. In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio eindigde 3,1 procent in de plus en werkte daarmee het zware koersverlies van een dag eerder weer weg.

Air France-KLM staat ook in de belangstelling. Topman Ben Smith van de luchtvaartcombinatie sprak tijdens een congres in Parijs de verwachting uit deze zomer een nieuwe deal met Nederland te kunnen sluiten over coronasteun. Waarschijnlijk gaat het om het omzetten van schulden die Air France-KLM heeft bij de Nederlandse staat in nieuwe aandelen. Frankrijk zette eerder al een uitstaande schuld om in aandelen.

Tankopslagbedrijf Vopak heeft een contract gekregen van Huizhou QuanMei Petrochemical Terminal voor een nieuwe terminal voor vloeibare producten in China. Financiƫle details van de deal werden niet gegeven. De terminal wordt gebouwd als onderdeel van het Huizhou-project van olieproducent ExxonMobil. Vopak wordt verantwoordelijk voor de opslag en dienstverlening.

Crystal Peak Acquisition liet weten dinsdag een notering te krijgen op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf van de Britse ondernemer Michael Tobin stelde 150 miljoen dollar te hebben opgehaald bij beleggers. Crystal Peak Acquisition is een zogeheten special purpose acquisition company of ‘spac’, een beursfonds dat speciaal is opgezet om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen.

De euro was 1,1893 waard tegen 1,1910 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 73,56 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 74,98 dollar per vat.