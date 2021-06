Opmerkingen Fed-preses stellen Wall Street gerust

Op aandelenbeurzen in New York is dinsdag met opluchting gereageerd op de toelichting die voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve gaf voor het Congres. De Amerikaanse koepel van centrale banken ziet de inflatie weliswaar hard oplopen, maar Powell verwacht niet dat de prijsstijgingen zo hevig worden als in de beruchte jaren zeventig.

Beleggers volgen opmerkingen van Fed-leden op de voet. Enerzijds speculeren ze over een sneller dan verwachte verhoging van de rente omdat de inflatie hard stijgt, wat aandelenprijzen onder druk kan zetten. Maar ondanks stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse overheid en centrale banken is het herstel op de arbeidsmarkt nog niet zoals gehoopt. Dat zou pleiten voor een onverminderde voortzetting van de stimuleringsmaatregelen, zo gaf Powell toe.

De bekendste graadmeters op Wall Street veerden op na de opmerkingen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 15.636,33 punten. De brede S&P 500 ging 0,5 procent omhoog tot 4246,44 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot een nieuwe recordstand van 14.253,27 punten.

Bij de techbedrijven trok onder andere Google-moeder Alphabet de aandacht. De Europese Commissie begint een formeel onderzoek naar mogelijk concurrentieverstorend gedrag door Google. Het gaat dan met name om de onlinereclametechnologie die het techbedrijf gebruikt. Brussel wil weten of Google de Europese mededingingsregels heeft geschonden door eigen diensten voorrang te geven op die van concurrenten. Beleggers trokken zich daar weinig van aan en zetten het aandeel 0,4 procent hoger.

Ook bij Amazon boezemden mededingingsperikelen weinig angst in. Marktwaakhond FTC begint een onderzoek naar de voorgenomen overname van filmstudio MGM door het webwinkelconcern. Amazon sloot desondanks 1,5 procent hoger. Softwareontwikkelaar Microsoft won ruim 1 procent procent en is nu net als Apple meer dan 2 biljoen dollar waard op de beurs.

Computerspellenverkoper GameStop won een tiende aan beurswaarde. Het bedrijf heeft ruim 1,1 miljard dollar opgehaald met een eerder aangekondigde aandelenverkoop. GameStop behoort tot de zogeheten Reddit-aandelen, vernoemd naar internetforum Reddit waar beleggers elkaar ertoe aanzetten massaal bepaalde stukken op te kopen.

Het aandeel van pluimveebedrijf Sanderson Farms werd meer dan 10 procent waard. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft de onderneming plannen om zichzelf te koop te zetten en is er interesse van verschillende partijen voor een overname.

De olieprijzen gingen licht omlaag na nieuws dat Rusland bij oliekartel OPEC wil pleiten voor een productieverhoging. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent minder waard op 73,06 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent tot 74,85 dollar. De euro was 1,1939 dollar waard, tegenover 1,1902 bij het slot van de Europese beurzen.