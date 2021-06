Tesla heeft laadpalen opgezet langs beroemde Chinese Zijderoute

Tesla heeft een systeem van laadpalen opgezet langs de beroemde Chinese Zijderoute. Die route loopt van het oosten van China naar het westen bij de grens met Kazachstan en is meer dan 5000 kilometer lang. Er staan nu 27 laadstations voor elektrische auto’s langs de route.

Een promotievideo over de route met Engelstalige ondertiteling werd geretweet door Tesla-topman Elon Musk. De route loopt van de kuststad Zhoushan in het noordoosten van China naar de noordwestelijke stad Khorgas en volgt min of meer de Zijderoute uit het verleden, een eeuwenoud netwerk van routes waarlangs werd gehandeld tussen het Oosten en Westen.

China is de grootste markt ter wereld voor elektrische auto’s en dus van enorm belang voor Tesla, dat bij Shanghai een eigen grote fabriek heeft. Veel mensen willen nog geen afstand doen van brandstofauto’s vanwege zorgen over het rijden van lange afstanden met elektrische wagens en mogelijke uitval van lege batterijen. Tesla heeft al een groot netwerk van oplaadpunten en snelladers in het land opgezet.

De video laat ook het indrukwekkende en zeer afwisselende landschap van China zien en ook toeristische attracties langs de route. Mogelijk wil Tesla op die manier ook zijn imago in China helpen oppoetsen. Dat kreeg de laatste tijd wat deuken door een verbod voor Tesla’s op militaire installaties vanwege veiligheidszorgen en een protest tegen het Amerikaanse bedrijf bij de autoshow van Shanghai in april.