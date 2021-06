Aantal geboekte vakanties naar Kreta stijgt na versoepeling

TUI en Corendon zien een toename in het aantal boekingen naar de populaire vakantiebestemming Kreta in Griekenland. Dit zeggen de reisorganisaties na een rondgang van het ANP. Nederlanders kunnen vanaf donderdag weer op vakantie naar het eiland.

Ook het vasteland van Griekenland gaat weer open, naast een aantal andere Europese landen. Het reisadvies voor andere Griekse eilanden zoals Lesbos en Rhodos was al eerder aangepast van oranje naar geel.

“De verkoop loopt op dit moment heel hard voor Kreta”, laat reisorganisatie TUI weten. TUI start de vluchten naar Kreta weer op vanaf 3 juli. Vanaf 10 juli vliegt de reisorganisatie negen keer per week naar Kreta, zeven keer vanaf Schiphol en twee keer vanaf Eindhoven. “Dat is veel”, aldus TUI. “Maar het is ook een hele populaire bestemming onder Nederlanders.”

Ook Corendon ziet dat er sinds de aangekondigde versoepeling veel vakanties worden geboekt naar Griekenland en in het bijzonder Kreta. Om de vraag aan te kunnen zet Corendon vanaf volgende week dertien extra vluchten in vanaf Nederland en België naar Griekenland.

Luchtvaartmaatschappij KLM zegt juist een toename te zien in het aantal vluchten naar Frankrijk en Duitsland.

Nederlanders kunnen met ingang van donderdag behalve naar Griekenland ook weer op vakantie naar Frankrijk, België, Estland, de regio Sjeverna Hrvatska in Kroatië, Litouwen en Slovenië.