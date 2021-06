Damrak stevent af op vrijwel vlak begin van handelsdag

De Amsterdamse aandelenbeurs stevent woensdag af op een vrijwel vlak begin van de nieuwe handelsdag. Beleggers kijken onder meer uit naar de cijfers over de economische bedrijvigheid in de eurozone over juni, die later op de dag naar buiten komen. Daarnaast verwerken de markten nog de geruststellende uitspraken van Jerome Powell. De Amerikaanse centralebankpresident verklaarde dinsdag voor het Congres dat de inflatie weliswaar hard oploopt, maar dat de prijsstijgingen niet zo hevig zullen zijn als in de beruchte jaren 70.

De andere Europese beursgraadmeters lijken eveneens met kleine koersuitslagen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde een fractie lager na het sterke koersherstel van ruim 3 procent een dag eerder.

Op het Damrak liet Heineken weten een meerderheidsbelang in de Indiase branchegenoot United Breweries te hebben verworven. De bierbrouwer breidde zijn belang in het bedrijf uit van 46,5 procent naar 61,5 procent. Financiële details werden niet gegeven.

Galapagos kondigde aan dat zijn onderzoekschef Piet Wigerinck later dit jaar vertrekt bij het biotechnologiebedrijf. De klinische ontwikkelingsactiviteiten vallen per direct onder medisch directeur Walid Abi-Saab. Wigerinck blijft nog vijf maanden in dienst bij het bedrijf. Zijn vertrek heeft volgens Galapagos geen gevolgen voor de geplande publicaties van onderzoeksresultaten van zijn kandidaatmedicijnen.

Pharming heeft de rekrutering van patiënten voor het onderzoek met leniolisib afgerond. De studie, die mogelijk tot registratie van het middel zal leiden, bestaat uit twee opeenvolgende onderdelen. Leniolisib wordt ontwikkeld voor de behandeling van patiënten met het geactiveerd PI3K-delta-syndroom (APDS), een afweerstoornis.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend hoger. De AEX-index klom 0,7 procent tot 728,59 punten, terwijl de MidKap 0,1 procent daalde tot 1043,26 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,4 procent. Ook Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent in de plus op 15.636,33 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent en techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot een nieuwe recordstand.

De euro was 1,1928 dollar waard, tegenover 1,1902 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 73,27 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 75,36 dollar.