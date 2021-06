‘Olieprijs kan naar 100 dollar per vat stijgen’

De olieprijs kan gaan stijgen naar 100 dollar per vat, nu de vraag naar olie sterk aantrekt door het economisch herstel van de coronacrisis. Daarbovenop kunnen de afgenomen investeringen in nieuwe projecten in de oliesector gaan zorgen voor een krap aanbod, wat de prijzen ook aanjaagt. Dat zeggen topbestuurders van grote olie- en gasbedrijven en kenners van de oliemarkt.

De prijs van een vat Brentolie (van 159 liter) staat nu op meer dan 75 dollar, wat het hoogste niveau in meer dan twee jaar is. Topman Darren Woods van het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil zei op een economisch forum in Qatar dat op de korte termijn de prijzen waarschijnlijk verder kunnen gaan stijgen. “Lagere investeringen zullen de druk tussen levering en vraag versterken nu economieën weer herstellen. Na verloop van tijd zien we dat de levering weer toeneemt en zal de balans weer terugkomen”, aldus Woods.

Ook topman Patrick Pouyanné van het Franse TotalEnergies denkt dat er een “behoorlijke kans” is dat de olieprijs naar de 100 dollar kan gaan, maar dat de komende jaren ook weer lagere prijzen te zien kunnen zijn. “We zijn gewend aan volatiliteit op de markt”, aldus Pouyanné.

Kenners van handelshuis Trafigura en Bank of America hebben al aangegeven dat de olieprijs boven de 100 dollar kan uitkomen. De prijs van Brent steeg dit jaar met 46 procent en een vat Amerikaanse olie werd meer dan 50 procent duurder. Vorig jaar kwamen de olieprijzen juist nog zeer sterk onder druk te staan door de coronacrisis. Vanwege de crisis sneden oliebedrijven flink in de investeringen voor nieuwe productie.

Die gestegen olieprijzen zijn aan de pomp al stevig te voelen. Vorige week maakte consumentenorganisatie UnitedConsumers nog bekend dat de prijs voor diesel en benzine in Nederland historisch hoog ligt.