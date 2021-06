Opzetborstels populair onder Nederlanders op koopjesfeest Amazon

De opzetborstels van tandenborstelmerk Oral-B waren erg populair onder Nederlanders tijdens het tweedaagse onlinekoopfestijn Prime Day van Amazon. Daarnaast stond wasmiddel van Robijn in het lijstje van de meest verkochte producten. Ook micro-SD-kaarten van de Amerikaanse fabrikant SanDisk vonden gretig aftrek.

Prime Day is onder meer in de Verenigde Staten een van de grootste onlinekoopjesfestijnen. Amazon geeft tijdens het jaarlijkse evenement fikse kortingen. Het evenement helpt Amazon om zijn verkopen op te voeren en meer abonnees te vinden voor zijn Prime-diensten. Dit jaar verkocht het webwinkelconcern tijdens Prime Day op maandag en dinsdag wereldwijd 250 miljoen items. Dat betekende volgens Amazon de drukste editie ooit voor het bedrijf.

Voorafgaand aan Prime Day had de Duitse vakbond werknemers van Amazon opgeroepen te gaan staken. Het webwinkelconcern ligt al langere tijd onder vuur van activisten en vakbonden omdat de werkomstandigheden in distributiecentra zwaar zouden zijn en kritisch personeel op de werkvloer zou worden tegengewerkt. Amazon-oprichter Jeff Bezos pareerde die kritiek in Amazons kwartaalbericht met een opsomming van alle maatregelen die het bedrijf heeft genomen voor het welzijn van werknemers. Zo zou het aantal gewrichts- en spierklachten, die veel voorkomen onder distributiemedewerkers, met 32 procent zijn afgenomen dankzij preventiemaatregelen. Absolute aantallen van deze klachten noemde het bedrijf daarbij niet.