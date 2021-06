Vrees voor snellere steunafbouw drukt sentiment Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen de handel uitgegaan. Het optimisme over het herstel van de economie heeft voor beleggers mogelijk ook een negatief gevolg. Het zorgt er mogelijk voor dat coronasteunmaatregelen eerdere worden afgebouwd, waar een Fed-bestuurder ook op wees. Verder ging de belangstelling uit naar Microsoft en de oplopende olieprijzen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 33.874,24 punten. De S&P 500 zakte eveneens 0,1 procent tot 4241,84 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 14.271,73 punten.

Microsoft sloot de sessie af met een verlies van 0,1 procent. De software- en techonderneming passeerde dinsdag qua marktwaarde de grens van 2 biljoen dollar. Daarmee is Microsoft het tweede Amerikaanse bedrijf dat die mijlpaal bereikt. Apple ging al eerder door die grens heen. Op donderdag presenteert Microsoft zijn volgende generatie van het Windows-besturingssysteem.

Apple zag op zijn beurt zijn beurswaarde ook licht dalen (min 0,2 procent). De iPhone-maker, die onder vuur ligt vanwege zijn beleid en verdienmodel met zijn App Store, zei andermaal er geen fan van te zijn om derden toe te staan om software te installeren buiten de App Store. De aanpassingen zouden onder meer de privacy en de veiligheid van iPhones aantasten, omdat er geen controle op is.

Een strategie-update van faramceut GlaxoSmithKline (GSK) werd goed ontvangen en het fonds won 2 procent. De farmaceut splitst zijn divisie voor pijnstillers en andere zelfzorgmiddelen in 2022 af, maar houdt een belang van 20 procent in het nieuwe bedrijf. Met die stap hoopt GSK zichzelf beter te kunnen richten op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen bijvoorbeeld kanker, aids en andere ziekten.

Verder beleefde data-analysebureau MicroStrategy een opvallende sessie. Een eerdere winst van bijna 5 procent verdween in zijn geheel waarna een kleine min resteerde bij het slot. Het bedrijf liftte in eerste instantie mee op de stijging van de bitcoin, die na een scherpe daling dinsdag weer aan waarde won. MicroStrategy investeert aanzienlijke bedragen in de cryptomunt. Cryptobeurs Coinbase steeg 1,6 procent.

Voor een vat Amerikaanse olie moest 73,27 dollar worden betaald, wat een stijging van 0,6 procent betekende. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 75,35 dollar per vat. Volgens kenners kan de olieprijs stijgen naar 100 dollar per vat.