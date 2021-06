Aandacht voor rentebesluit Bank of England op beurzen

Op de Europese aandelenbeurzen gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar het rentebesluit van de Bank of England. De Britse centrale bank zal waarschijnlijk het monetaire beleid ongewijzigd laten, maar beleggers zijn vooral benieuwd naar wat de beleidsmakers zullen zeggen over de inflatie, die ook in het Verenigd Koninkrijk snel oploopt.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine winsten openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde vrijwel vlak.

Beleggers houden ook de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Het Verenigd Koninkrijk telde woensdag het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds begin februari. De Delta-variant, die voor het eerst in India werd vastgesteld, is in het Verenigd Koninkrijk dominant en verantwoordelijk voor het toegenomen aantal infecties. De Delta-variant rukt ook snel op in de Europese Unie. Volgens de Europese gezondheidsinstantie ECDC zal de variant eind augustus verantwoordelijk zijn voor 90 procent van alle nieuwe coronabesmettingen.

De aandacht gaat ook uit naar de EU-top. De EU-leiders zien elkaar donderdag en vrijdag op de jaarlijkse top in Brussel. Het meeste spektakel is te verwachten bij de discussie over Rusland. Vrijdag staat de economie centraal en de herstelplannen die de lidstaten toegang geven tot miljarden steun uit het tijdelijke coronafonds. Ook het beleid in de eurozone komt aan de orde, in aanwezigheid van voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank.

Het Centraal Bureau van de Statistiek meldde dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van dit jaar sterker is gekrompen dan eerder werd gedacht. Het bruto binnenlands product daalde met 0,8 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden. In een eerste raming meldde het statistiekbureau nog een krimp van 0,5 procent op kwartaalbasis.

Bouwbedrijf Heijmans liet weten samen met woningbouworganisatie Wonam en woningbouwcorporatie Mitros 250 appartementen te gaan bouwen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. De projectwaarde voor Heijmans bedraagt zo’n 45 miljoen euro. De appartementen worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 opgeleverd.

De euro was 1,1924 dollar waard, tegen 1,1935 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 73,21 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent meer, op 75,32 dollar per vat.