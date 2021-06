ABN AMRO trekt zich als financier terug uit olie-en gassector VS

ABN AMRO trekt zich terug uit de kredietverlening aan de olie- en gassector in de Verenigde Staten. De bank maakte bekend zijn portefeuille energieleningen over te doen aan investeerders Oaktree Capital Management en Sixth Street Partners. De deal zadelt ABN AMRO wel op met een verlies omdat de leningen worden verkocht voor een bedrag dat 135 miljoen euro onder de boekwaarde ligt. Dat resulteert uiteindelijk in een verlies voor de bank van 120 miljoen euro.

ABN AMRO had leningen uitstaan bij ongeveer 75 bedrijven die actief zijn op de Noord-Amerikaanse energiemarkt voor ongeveer 1,5 miljard dollar. Daarnaast had ABN AMRO nog een aantal afspraken staan, waardoor 3 miljard dollar aan verplichtingen overgaan naar de nieuwe eigenaren. Dat gebeurt overigens als de klanten daarmee akkoord zijn.

ABN AMRO kondigde vorig jaar aan zijn niet-kernactiviteiten versneld te willen afbouwen. Daarvan is deze deal een onderdeel. Hoewel ABN AMRO dit kwartaal vanwege de deal een verlies moet nemen, toont de bank zich tevreden met de overeenkomst. Zo is de olie- en gasmarkt niet zonder risico’s en is het gelukt een geschikte koper te vinden. Verder wijst ABN AMRO erop dat de bank minder geld hoeft aan te houden, nu de leningen zijn overgegaan naar de nieuwe eigenaar. Daarmee is er meer geld beschikbaar voor andere investeringen.

Bij de tak die zich met de olie- en gassector in Noord-Amerika bezighield, werkten voor ABN AMRO 15 medewerkers. De verwachting is dat ongeveer de helft overgaat naar de nieuwe eigenaar.