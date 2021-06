ACM waarschuwt voor praktijken Perfectionbody na veel klachten

Consumenten moeten oppassen voor Perfectionbody. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nadat dit jaar al zeker tweehonderd klachten over dat bedrijf zijn binnengekomen. Perfectionbody adverteert op sociale media met een gratis proefpakket van verzorgingsproducten zoals een anti-agingcrème. Als mensen dat aanvragen en het niet binnen twee weken terugsturen brengt Perfectionbody alsnog geld in rekening.

Behalve de 58 euro die Perfectionbody voor het pakket vraagt, komt het bedrijf ook met aanmaningen met incassokosten op de proppen en dreigt het met een deurwaarder. De ACM benadrukt dat dit niet mag en dat consumenten niets verplicht zijn te betalen. “Als een bedrijf iets aanbiedt als gratis is het ook gratis”, zegt directeur consumenten van de toezichthouder, Edwin van Houten.

Volgens de ACM is het aantal klachten behoorlijk hoog, aangezien Perfectionbody zich op een specifieke doelgroep richt. Bovendien zijn er doorgaans meer consumenten die niet aan de bel trekken dan mensen die wel klagen bij de ACM.

De waakhond laat verder weten Perfectionbody in de gaten te houden. Als het bedrijf niet stopt met de praktijken, dan kan de ACM een boete of een last onder dwangsom opleggen.