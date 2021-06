Betalingsbedrijf Adyen straalt op Damrak, mooie plus voor AEX

Betalingsbedrijf Adyen was donderdag een grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Het fintechbedrijf won 5,7 procent aan beurswaarde na overnamenieuws in de sector. Creditcardmaatschappij Visa maakte bekend 1,8 miljard euro te betalen voor het Zweedse Tink, wat ook de waardering van Adyen dus goed deed. Het sentiment op de Europese beurzen was verder positief, geholpen door bemoedigende geluiden over het Duitse ondernemersvertrouwen en een aanzienlijke verbetering van het ondernemingsklimaat in Frankrijk.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie af met een winst van 1,1 procent op 732,70 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 1042,28 punten. De DAX in Frankfurt klom 0,8 procent en de beurs in Parijs steeg 1,2 procent. De Londense FTSE-index won 0,5 procent. De Britse centrale bank liet het monetaire beleid ongewijzigd ondanks de sterk oplopende inflatie. Net als andere centrale banken denkt ook de Bank of England dat de sterke prijsstijgingen van tijdelijke aard zullen zijn.

In de MidKap ging ABN AMRO 1,3 procent omhoog. De bank trekt zich terug uit de kredietverlening aan de olie- en gassector in de Verenigde Staten en verkoopt zijn portefeuille energieleningen aan investeerders Oaktree Capital Management en Sixth Street Partners. De deal zadelt ABN AMRO op met een verlies van 120 miljoen euro, maar zorgt er ook voor dat er meer geld beschikbaar komt voor het doen van investeringen.

In Londen ging de aandacht onder meer uit naar maaltijdbezorger Deliveroo die ruim 9 procent aan waarde won. Het Britse hof van beroep bepaalde dat bezorgers van het bedrijf als zelfstandig ondernemer werken. De uitspraak komt goed uit voor Deliveroo omdat de zzp-bezorgers een belangrijke pilaar zijn in het verdienmodel van de onderneming.

In Frankfurt sloot BASF 0,6 procent hoger. Het chemieconcern koopt bijna de helft van een nog te bouwen windmolenpark voor de Zuid-Hollandse kust voor een bedrag van 300 miljoen euro. BASF betaalt ook mee aan de bouw van het windmolenpark. Het Duitse chemieconcern wil de duurzame energie van de windmolens gebruiken voor nieuwe technologie├źn die de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van chemicali├źn verminderen.

Autoproducent Volkswagen (plus 0,6 procent) bevestigde verder interesse te hebben in autoverhuurder Europcar. Het Duitse concern trekt daarbij samen op met de Nederlandse auto-importeur Pon. Het Franse Europcar wees onlangs een overnamebod van 2,2 miljard euro af. Europcar won meer dan 13 procent in Parijs.

De euro was 1,1930 dollar waard, tegen 1,1935 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd iets duurder op 73,19 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 75,36 dollar per vat.