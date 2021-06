Chemieconcern BASF voor helft eigenaar windmolenpark in Noordzee

Het Duitse chemiebedrijf BASF koopt bijna de helft van een nog te bouwen windmolenpark voor de Zuid-Hollandse kust. Energiebedrijf Vattenfall, dat het park bouwt, verkoopt een belang van 49,5 procent aan de Duitsers voor 300 miljoen euro, zo maken de bedrijven bekend.

Het windpark, Hollandse Kust Zuid genaamd, wordt naar verwachting het grootste ter wereld. De bouw begint in juli en het park moet in 2023 af zijn. In totaal komen er 140 windturbines te staan, die 1,5 gigawatt kunnen opwekken. Dat staat ongeveer gelijk aan het stroomverbruik van 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens.

BASF betaalt ook mee aan de bouw van het windmolenpark. In totaal investeert het bedrijf 1,6 miljard euro. Het Duitse chemieconcern wil de duurzame energie van de windmolens gebruiken voor nieuwe technologieën die de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van chemicaliën verminderen. Een groot deel van de stroom gaat naar chemiecomplex van BASF in Antwerpen, dat de grootste chemische productielocatie in België is.

Om internationale klimaatdoelstellingen te halen moeten industriebedrijven voor veel technologieën alternatieven verzinnen waarbij geen of minder CO2 vrijkomt. BASF zegt dat windmolenparken op zee een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van de eigen uitstoot. Het bedrijf hoopt de hernieuwbare energie bijvoorbeeld in te zetten bij de productie van “groene” waterstof. Ook voor het zogeheten stoomkraken, waarbij op hoge temperatuur basischemicaliën worden gemaakt, zou windenergie uitkomst bieden.

Hollandse Kust Zuid is het eerste windmolenpark in Nederland dat zonder subsidies wordt gebouwd. Voor Vattenfall komt het daarom goed uit dat er een mede-investeerder is. BASF heeft ook een contract afgesloten voor de langjarige levering van groene stroom vanuit het windmolenpark, dat zo’n 18 kilometer voor de kust van Den Haag en Leiden ligt.