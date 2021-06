Crypto’s kopen via geldautomaten van Byecoin kan weer

Het is via de geldautomaten van Byecoin weer mogelijk om op sommige plaatsen in Nederland en België digitale munten bitcoin en ethereum te kopen. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft daarvoor een vergunning afgegeven. De bedoeling is dat er binnen een jaar in alle grote steden in Nederland een automaat te vinden is. Byecoin voert daarvoor ondertussen gesprekken met ketens als Primera.

Anders dan bij het pinnen van geld stoppen consumenten bij de aanschaf van crypto’s contant geld in de automaat. Daarna wordt voor het gestorte bedrag aan bitcoin en ethereum gestort in de digitale wallet die via de app van Byecoin te verkrijgen is. Voor het downloaden van de wallet is registratie verplicht. Van het gestorte bedrag gaat 9 procent naar Byecoin. Per maand kan voor maximaal 2500 euro aan bitcoins en ethereum worden gekocht via de automaten.

Een woordvoerder van Byecoin legt uit dat de eerdere lancering van de geldautomaat voor “rode vlaggen” zorgde bij DNB. Die wilde eerst zeker weten of het bedrijf achter de automaten voldoende deed om financiering van terrorisme en witwaspraktijken te voorkomen. Ook is het voor mensen tegen wie sancties lopen niet toegestaan om op deze manier geld in bitcoin en ethereum te stoppen. Ook dit moest afgedekt zijn.

Tot een jaar geleden was de controle op de automaten veel minder expliciet. Nadat DNB had ingegrepen, waren de automaten voor een periode van drie maanden niet in gebruik. Volgens Byecoin is via de betaalautomaten al voor ruim 10 miljoen euro aan bitcoins en ethereum gekocht.

Via de automaten van Byecoin is het nog niet mogelijk om crypto’s weer voor cash in te wisselen. Daarvoor moeten consumenten bij andere cryptoplatforms zijn. Vooral de tijd die nodig is om een transactie af te handelen, is hier nog een struikelblok. Dit duurt nu nog zeker 10 minuten met uitschieters tot een uur.