Farmaceut Eisai winnaar op vlakke Japanse beurs

De Japanse farmaceut Eisai behoorde donderdag tot de grootste stijgers op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers reageerden enthousiast op de positieve ontwikkelingen in de Verenigde Staten rond een experimentele therapie van het bedrijf tegen alzheimer. De Japanse beurs kwam verder amper van zijn plaats na de weinig inspirerende handelssessie op Wall Street. De vrees dat de coronasteunmaatregelen in de VS eerder dan verwacht zullen worden afgebouwd, zorgde voor terughoudendheid bij beleggers.

Eisai dikte 1,6 procent aan. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA heeft de experimentele therapie lecanemab van Eisai en zijn Amerikaanse partner Biogen, gericht op de eerste stadia van de ziekte van Alzheimer, aangeduid als een doorbraaktherapie. Dat is een aanduiding van de FDA die de ontwikkeling van geneesmiddelen versnelt en aangeeft dat de behandeling voordelen heeft ten opzichte van bestaande middelen. Eerder deze maand werd een ander alzheimermedicijn van Eisai en Biogen al goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten.

De Nikkei in Tokio eindigde vrijwel ongewijzigd op 28.875,23 punten. Technologieconcern Toshiba won 0,5 procent. Het financiƫle tijdschrift Diamond meldde dat de fabrikant van computergeheugen Kioxia Holdings waarschijnlijk begin september naar de beurs zal gaan. Toshiba heeft een belang van ruim 40 procent in Kioxia Holdings, dat voorheen bekend stond als Toshiba Memory.

De andere belangrijke aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,1 procent. De Kospi in Seoul won 0,2 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney verloor 0,5 procent.