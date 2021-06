Farmaceut Eli Lilly flink omhoog op groen Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten aan de nieuwe handelssessie begonnen. Farmaceut Eli Lilly (plus 7,8 procent) was daarbij een opvallende stijger. Het middel voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer van het concern werd door medicijnwaakhond FDA bestempeld als doorbraaktherapie. Daarmee komt het medicijn in aanmerking komt voor versnelde toelating.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,6 procent hoger op 34.077 punten en de brede S&P 500 won ook 0,6 procent, tot 4265 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq scherpte zijn record verder aan en steeg 0,6 procent tot 14.359 punten.

Beleggers op Wall Street verwerkten weer een reeks aan economische rapporten. Het aantal nieuwe WW-aanvragen in de Verenigde Staten kwam vorige week uit op 411.000. Dat waren er iets minder dan een week eerder, maar meer dan de 380.000 waar door kenners rekening mee werd gehouden. Verder werd een definitief cijfer bekend over de economische groei in het eerste kwartaal in de VS en waren er gegevens over de consumentenuitgaven, orders voor duurzame goederen en groothandelsvoorraden.

De aandacht gaat verder uit naar de uitkomsten van de stresstest voor Amerikaanse banken later op donderdag. De verwachting is dat de Federal Reserve banken die slagen weer zal toestaan dividend uit te keren en aandeleninkoopprogramma’s te hervatten.

Kabeltelevisiemaatschappij Comcast steeg 0,7 procent. Het moederbedrijf van onder andere NBCUniversal en CNBC overweegt verschillende manieren om een dominantere rol te gaan spelen op het gebied van videostreaming. Een van de opties die op tafel zou liggen is de overname van Roku of een samenwerking met ViacomCBS.

Producent van vleesvervangers Beyond Meat verloor ruim 2 procent. Verschillende locaties van Dunkin’ Donuts zouden de Beyond Sausage ontbijtworst van de menukaarten hebben gehaald. Ook de wrap met de vegaworst verdwijnt mogelijk uit het aanbod. Verder ging de aandacht uit naar creditcardmaatschappij Visa (plus 1,1 procent) die bekendmaakte 2,2 miljard dollar te betalen voor het Zweedse fintechbedrijf Tink.

Ook de olieprijzen blijven de markten in hun greep houden. De wereldwijde oliemarkt roept om een aanzienlijke verhoging van de voorraden nu de vraag naar olie toeneemt als gevolg van het economische herstel van de coronacrisis. De verwachting is dat de leden van oliekartel OPEC en diens bondgenoten maar een fractie meer zullen gaan leveren van wat consumenten vragen. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent tot 72,73 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent op 74,93 dollar per vat.