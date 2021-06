Gamesbedrijf Azerion koopt Hamburgse maker casinospelletjes

Het Nederlandse gamesbedrijf Azerion neemt WHOW Games over. Dat Duitse bedrijf maakt gratis spelletjes voor mobiele apparaten en online, veelal met een casinothema. Azerion heeft niet bekendgemaakt hoeveel het voor het Hamburgse WHOW betaalt.

Met de overname wil Azerion een belangrijkere rol krijgen op de Duitstalige markt. WHOW had afgelopen jaar een omzet van 40 miljoen euro en is winstgevend. De spellen van WHOW kunnen na de overname door veel meer bedrijven op hun sites worden geplaatst. Tegelijkertijd kan WHOW gebruikmaken van het netwerk van Azerion om meer adverteerders te vinden die in hun spellen advertenties willen vertonen.

Azerion werd in 2014 opgericht en groeit snel, mede door overnames. Daarvan doet het bedrijf er gemiddeld vijf per jaar. Inmiddels werken er ongeveer 1050 mensen in 22 Europese kantoren van het gamesbedrijf. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam. De omzet bedroeg in 2019 197,2 miljoen euro.