Kleine reisondernemers willen TVL-steun bij rechter afdwingen

Een groep kleine reisondernemers wil via de rechter afdwingen dat zij alsnog recht krijgt op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van de overheid. Terwijl bij sommige andere branches er een uitzondering is gemaakt, krijgen reisorganisatoren die coronasubsidie niet als ze kantoor aan huis hebben en hun kantoor geen eigen voordeur heeft.

De reisorganisatoren menen dat dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Dat wettelijke startpunt schrijft voor dat mensen en bedrijven in gelijke gevallen hetzelfde moeten worden behandeld.

Behalve de TVL willen de kleine reisondernemers ook in aanmerking komen voor de compensatie van de annuleringsschade die daaraan gekoppeld is. Door Europese regels zijn bedrijven die reizen organiseren verantwoordelijk voor het schadeloos stellen van consumenten bij annulering, ook als zij zelf geen geld terugzien vanuit het buitenland. Vanwege de massale annuleringen tijdens de coronacrisis heeft deze regel kleine bedrijven veel geld gekost.

De kleine reisorganisaties en onafhankelijke reisadviseurs hebben eerst met een lobby in Den Haag geprobeerd hun situatie te veranderen. Dat leverde niets op, waardoor ze nu met steun van brancheorganisaties ANVR en VvKR naar de rechter stappen. Ze hebben daarbij niet gekozen voor een kort geding om een snelle oplossing af te dwingen, maar voor een bodemprocedure. Daardoor kan het nog wel enige tijd duren voordat er een uitspraak is.