Mediabedrijf BuzzFeed krijgt beursnotering op Wall Street

Mediabedrijf BuzzFeed krijgt een notering aan de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse bedrijf achter de gelijknamige nieuwssite gaat daarbij fuseren met een lege beurshuls waar een groep investeerders achter zit. Bij de deal wordt BuzzFeed gewaardeerd op 1,5 miljard dollar.

De notering verloopt via een fusie met de beurshuls 890 5th Avenue Partners, een zogeheten ‘special purpose acquisition company’ of ‘spac’. Met een spac wordt geld opgehaald om een bedrijf over te nemen, dat dan op die manier een beursnotering krijgt. In maart werd al gemeld dat BuzzFeed werkte aan een beursgang op Wall Street en gesprekken voerde met de beurshuls.

BuzzFeed werd in 2006 opgericht en vergaarde aanvankelijk vooral bekendheid met online quizzen en grappige lijstjes die vooral ‘clicks’ moesten opleveren. Gaandeweg richtte het mediabedrijf zich steeds meer op diepgaandere journalistiek, met veel eigen onderzoeksverhalen.

De beursgang komt na een roerig jaar voor BuzzFeed, dat door de coronacrisis veel advertentie-inkomsten verloor en flink sneed in zijn personeelsbestand. In het najaar van 2020 nam het bedrijf concurrent Huffington Post over van media- en telecomconcern Verizon Communications, dat daarvoor een minderheidsbelang in BuzzFeed kreeg. Na die deal werd bekend dat er nog enkele tientallen banen verloren zouden gaan bij Huffington Post.