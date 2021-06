Nederland maakt zich op voor hybride werken

Nog even en werkend Nederland hoeft niet meer verplicht thuis te werken. Met als voorwaarde dat de anderhalve meter afstand maatregel in acht wordt gehouden, mag iedereen vanaf 26 juni weer naar kantoor. Veel werkgevers en werknemers kijken wat de beste verdeling is, want niet iedereen wil weer fulltime naar kantoor. Hybride werken lijkt het nieuwe normaal te worden.

Veel bedrijven gebruiken de komende tijd om de werkomgeving beter te laten aansluiten bij de behoeftes van de medewerkers. Na bijna anderhalf jaar verplicht thuiswerken zijn we aan een andere manier van werken gewend geraakt. Er is niet alleen behoefte aan een meer ondersteunende werkplek, maar ook aan ruimtes waar mensen zich even kunnen terugtrekken om zich te focussen of te bellen en aan meer verschillende ontmoetingsplekken, zoals een ruimte met een loungebank. De vraag is hoe je een thuisgevoel en ontmoetingsplek creëert op werk.

Verdeling thuis en kantoor ideaal

Sommige mensen staan te trappelen om weer fulltime naar kantoor te gaan, met als voornaamste reden dat het thuiswerken behoorlijk eenzaam is, anderen vinden de combinatie van thuis en kantoor wel zo fijn. Werkgeversorganisatie AWVN krijgt regelmatig de vraag of het mogelijk is om werknemers te verplichten naar kantoor te komen. Dat is lastig. Het is beter om met elkaar in gesprek te gaan over de verdeling tussen thuiswerken en op kantoor. Die verdeling lijkt een ideale oplossing, zeker nu het verkeer op de weg weer toeneemt. Het scheelt behoorlijk in reistijd en zorgt voor minder CO2-uitstoot.

Sidetable

Voor iedereen die nog thuiswerkt en voorlopig (deels) thuis blijft werken, is het zinvol om je werkplek zo af en toe met een kritische frisse blik te bekijken. Is het een plek die jou ondersteunt en kan je optimaal je werk doen? Kleur is bijvoorbeeld heel bepalend voor hoe we een huis en dus ook onze werkplek ervaren. De boel een beetje omgooien kan ook wonderen doen. Heb je een bank in je thuiskantoor staan? Dan is het een idee om een sidetable achter je bank te plaatsen. Net even wat anders dan anders.

Veranderingen door hybride werken

Als werkend Nederland inderdaad een hybride vorm van werken gaat omarmen, vraagt dit iets van werkgevers en werknemers. Er zijn een aantal focuspunten waarnaar gekeken mag worden, zoals het kantoorgebouw, de vaardigheden van leidinggevenden, de organisatiecultuur en uiteraard de medewerkers zelf. Zoals hierboven al beschreven zal een kantoor ervoor moeten zorgen dat er meer ruimtes zijn om te vergaderen, hearstormen en samenwerken. Naast aanpassingen in het kantoorgebouw vraagt hybride werken iets anders van leidinggevenden. Dit moet nu deels op afstand gebeuren. Hoe blijf je in verbinding, hoe geef je ruimte aan eigen verantwoordelijkheid en autonomie en hoe bewaak je het groepsgevoel binnen het team?

Een cultuur verandert als mensen minder op kantoor zijn. Wat voor impact heeft dit op het onderlinge gedrag en naleven van bepaalde waardes? Het is belangrijk dat er een cultuur van vertrouwen is, waarbinnen mensen zich gehoord en gezien voelen, ook als ze niet of minder fysiek aanwezig zijn. Medewerkers hebben vooral behoefte aan duidelijkheid. Wanneer werkt iemand thuis, en wanneer op kantoor? Daarnaast willen medewerkers dat er naar ze geluisterd wordt als het om hybride werken gaat. Ook zal er meer digitale ondersteuning nodig zijn, om het werken zo soepel en veilig te laten verlopen.

Door meer vrijheid en flexibiliteit worden mensen productiever en effectiever. Door het hybride werken is de kans groot dat mensen een betere balans ervaren tussen werk en privé. Het heeft dus zeker voordelen, maar het zal nog even tijd nodig hebben, voordat het hybride werken volledig is geïntegreerd. In de tussentijd kunnen zowel werknemers als werkgevers kijken wat ze nodig hebben om deze vorm van werken te omarmen. Het vraagt iets van beide partijen.