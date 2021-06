Nederland telt minder cafés door coronacrisis

De coronacrisis heeft duidelijk gevolgen gehad voor kleine cafés in Nederland. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal cafés vorig jaar met 3 procent gedaald tot minder dan 10.000. Het is voor het eerst sinds het statistiekbureau in 2007 met de metingen begon dat het aantal kroegen tot onder de 10.000 is gezakt. Met name kroegen met minder dan vijf werkzame personen kwamen volgens het CBS de crisis niet door.

Evengoed was er ook in crisisjaar 2020 sprake van een stijging van het totale aantal horecavestigingen. In totaal ging het om een stijging met 5 procent tot ruim 72.000 vestigingen. Tegenover een daling van het aantal cafés stond een toename van het aantal cateringbedrijven en kantines. Verder steeg het aantal bedrijven actief in de verhuur van vakantiehuisjes. Opvallend is dat ook het aantal restaurants en andere eetgelegenheden in het crisisjaar toenam.

Het CBS benadrukt dat het aantal horecavestigingen dat vorig jaar werd opgeheven voor het derde jaar op rij steeg. In totaal verdwenen er zo’n 5000. Daartegenover stond de oprichting van 7500 nieuwe vestigingen. Dat aantal was ook lager dan in het voorgaande jaar.

Verder meldt het CBS dat de horecadichtheid in de meeste gemeenten in Nederland vorig jaar is toegenomen. Uitgeest en Woudenberg kregen er circa een kwart meer vestigingen bij en waren daarmee de koplopers. Rozendaal merkte een daling van 44 procent en was daarmee laatste in de rij. Van de 25 grootste gemeenten was de stijging in Leiden, waar het aantal vestigingen met 11 procent groeide, het sterkst. Eindhoven en Almere hadden een plus van 9 procent.