Ondernemingsklimaat Frankrijk op hoogste niveau in 14 jaar

Het ondernemingsklimaat in Frankrijk is in juni aanzienlijk verbeterd. De voorwaarden om succesvol te kunnen ondernemen zijn op dit moment beter dan voor de crisis. Het Franse statistiekbureau INSEE spreekt zelfs van de hoogste piek in 14 jaar.

De verdere verbetering van het ondernemingsklimaat is volgens INSEE vooral te danken aan de stijging van de algemene bedrijfsvooruitzichten in de dienstensector. De stemming hier ligt op het hoogste niveau sinds september 2000. In de detailhandel is het ondernemingsklimaat op het hoogste niveau ooit beland. INSEE begon in 1991 met het bijhouden ervan.

Ook op het gebied van de werkgelegenheid is het klimaat in Frankrijk verbeterd. Maar dit ligt nog wel een fractie onder het niveau van voor de crisis. Met name de verwachtingen over hoe de banenmarkt zich de komende drie maanden zal ontwikkelen droegen bij aan het toegenomen vertrouwen.