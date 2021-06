Ook commercieel vastgoed wordt duurder

Niet alleen de huizenprijzen lopen momenteel hard op, ook commercieel vastgoed zoals winkelpanden, industriële gebouwen en huurwoningen wordt steeds duurder. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster op basis van de transactiecijfers over het eerste kwartaal.

De prijzen van industriepanden stegen op jaarbasis met 6,6 procent. Daarmee stegen die prijzen het sterkst van alle typen commercieel vastgoed. Kantoren werden in doorsnee 6,1 procent duurder terwijl huurwoningen gemiddeld voor 4,4 procent meer werden verhandeld. De prijsstijging bij de winkelpanden bleef wat achter met een plus van 2,3 procent op jaarbasis.

Het CBS begon in 2008 met het bijhouden van de transactieprijzen van commercieel vastgoed. Vanaf 2008 was sprake van een daling die in de periode 2014 tot 2016 omsloeg in prijsstijgingen. Sindsdien zijn huurwoningen in doorsnee 69 procent duurder geworden. Kantoren en industriepanden werden respectievelijk 46 en 42 procent meer waard. Winkelpanden toonden de minste mate van herstel met een gemiddelde prijsstijging van 9 procent. Sowieso liggen de prijzen van kantoren en winkelpanden nog altijd onder het niveau van 2008.

Verder merken het CBS en het Kadaster op dat de vergunde bouwkosten in het eerste kwartaal van dit jaar flink hoger liggen in vergelijking met een jaar eerder. De totale ingeschatte bouwkosten van zowel nieuwbouw als het verbouwen van bedrijfspanden zijn met ruim een kwart gestegen. De totale stijging van de bouwkosten in 2020 was 5 procent.