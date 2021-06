Verkoop bedrijfsauto’s stijgt, maar nog geen herstel van corona

Fabrikanten hebben vorige maand binnen de Europese Unie ruim de helft meer bedrijfswagens verkocht dan een jaar eerder. Die forse stijging komt vooral doordat de markt in het voorjaar van 2020 onder druk van de coronacrisis stond. Ten opzichte van de periode voorafgaand aan de pandemie werden 30.000 minder vrachtwagens, bussen en bestelauto’s op kenteken gezet.

In totaal werden in mei van dit jaar 165.363 bedrijfsvoertuigen geregistreerd, meldt de Europese branchevereniging voor de auto-industrie ACEA. Dat is 51,3 procent meer dan in mei 2020. Binnen alle categorie├źn stegen de verkopen, van bestelbus tot touringcar en zware vrachtwagen. Bij bussen was die toename met 18 procent het kleinst. De verkoop van de zwaarste categorie trucks nam met bijna driekwart toe, waardoor dit de sterkste groeimarkt was.

In de eerste vijf maanden van 2021 steeg de verkoop met net geen 44 procent. Sinds de jaarwisseling werden 838.941 bedrijfswagens verkocht.