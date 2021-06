Akkoord over ‘groenere’ verdeling landbouwsubsidies EU

De EU-landen en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de verdeling van honderden miljarden aan landbouwsubsidies voor de komende jaren. Het akkoord, dat drie jaar op zich liet wachten, moet de Europese landbouw klimaat- en milieuvriendelijker maken.

De EU-landbouwsubsidies moeten meer gebruikt worden om duurzame landbouw aan te moedigen en meer ten goede komen aan kleine boeren, hebben onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement onder meer afgesproken. De landbouwministers van de EU-landen en het voltallige parlement moeten de principeovereenkomst nog goedkeuren.

De Europese inkomenssteun voor boeren wordt voorlopig voor 20 en later 25 procent afhankelijk van hoe duurzaam zij te werk gaan. Lidstaten mogen zelf kiezen of ze met deze zogeheten eco-regelingen bijvoorbeeld biologische, precisie- of boslandbouw willen aanmoedigen. De nieuwe regels gaan in 2023 in, maar de landen krijgen wat tijd om de overgang te maken.

Het Europees Parlement drong er tevergeefs op aan voor de eco-regelingen 30 procent uit te trekken. Het parlement vond dat de landbouw met een kleiner percentage niet genoeg bijdraagt aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en het beperken van de klimaatverandering, maar kreeg de EU-landen niet mee. Ook wordt de komende jaren een kleiner deel van de landbouwgrond onbenut gelaten dan de Europese Commissie en het parlement graag hadden gezien.

“De onderhandelingen waren soms hard”, zeggen de onderhandelaars van het parlement. Ze liepen vorige week nog vlak voor de eindstreep spaak, maar zijn nu alsnog geslaagd. “Het vult me met grote voldoening om te kunnen zeggen dat het ons is gelukt!”, jubelt verantwoordelijk Eurocommissaris Janusz Wojciechowski.

De Groenen, inclusief de Europarlementariërs van GroenLinks, hebben al aangekondigd tegen het akkoord te stemmen.