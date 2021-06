KLM ziet af van omstreden roosterplan voor parttimers

KLM ziet af van een plan om parttimers bij het grondpersoneel een extra dag naar het werk te laten komen. De luchtvaartmaatschappij wilde de uren van deeltijders meer spreiden over de hele week, om zo minder uitzendkrachten in te huren en tot 7,5 miljoen euro te besparen. Na veel verzet bij het personeel ziet KLM nu af van die roosterplannen, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van NH Nieuws.

Medewerkers vreesden dat de roostermaatregel hun privéleven overhoop zou gooien. Vakbond FNV liet deze maand al weten dat de animo voor stakingen wegens de kwestie hoog was. Een woordvoerder van KLM kan niet aangeven of die actiedreiging de aanleiding is geweest om de omstreden plannen stop te zetten.

KLM moet aanzienlijk snijden in de kosten wegens de coronacrisis. Dat was ook een van de voorwaarden die de regering stelde voor de miljardensteun die het bedrijf ontving. Een woordvoerster van de vliegmaatschappij zegt dat KLM en vakbonden nu in gesprek zijn over andere manieren waarop werknemers flexibeler kunnen worden ingezet, wat de uitgaven aan uitzendpersoneel moet drukken.

In eerste instantie wilde KLM nog verder gaan met het oproepen van personeel dat in deeltijd werkt. Het plan was om hen vijf dagen per week voor enkele uren naar Schiphol te laten komen om pieken op te vangen. Dat zwakte de luchtvaartmaatschappij vervolgens af, naar maximaal één extra opkomst voor veel deeltijdwerkers.