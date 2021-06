Virgin Galactic mag commercieel vliegen naar de ruimte

Virgin Galactic heeft van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA toestemming gekregen voor commerciële vluchten naar de ruimte. Dat maakte het ruimtevaartbedrijf van miljardair Richard Branson zelf bekend.

Het onderdeel van Bransons conglomeraat Virgin Group werkt al jaren aan een dienst om toeristen naar de ruimte te kunnen brengen. Een succesvolle testvlucht met de VSS Unity in mei overtuigde de Amerikaanse toezichthouder om voor het eerst een vergunning voor commerciële ruimtevaart af te geven.

Bij de test in mei werd een ruimtevliegtuig, bemand door twee piloten, met succes gelanceerd vanuit Spaceport America in New Mexico. Virgin Galactic wil nog drie testvluchten uitvoeren. Deze zomer wil het bedrijf een testvlucht uitvoeren met volledige bemanning, meldt topman Michael Colglazier.