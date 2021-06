Horeca tevreden over eerste weekend, maar ziet verbeterpunten

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is over het algemeen tevreden over het eerste weekeinde waarin de meeste zaken zonder coronabeperkingen weer open mochten. Dat zegt directeur Dirk Beljaarts van de branchevereniging. Wel zijn er ook verbeterpuntjes voor de horecaman. Zo waren er vrijdag problemen met het testen, waardoor sommige nachtclubs niet op volle capaciteit open konden.

“Daar hadden ze natuurlijk wel op gerekend qua inzet van personeel”, aldus Beljaarts, die het vooral voor deze groep ondernemers zuur vindt. “Dit zijn de zaken die het langst dicht moesten blijven, dus je had gehoopt dat het bij de heropening soepel verliep.”

Een ander punt bij het testen is dat bedrijven per dag moeten kiezen of ze open gaan zonder testen en dus extra afstand in acht nemen of met testen waarbij die extra eisen vervallen. Dat levert problemen op voor bedrijven die een deel van de avond restaurant zijn, maar daarna bijvoorbeeld langzaam overgaan in een caf├ęsetting en dansen mogelijk maken. “Dat kan nu niet, terwijl het zeker mogelijk zou moeten zijn om even een uurtje dicht te gaan en schoon te maken en dan volgens het andere regime open te kunnen gaan.”

Beljaarts pleit ervoor dat deze regel snel wordt aangepast. “Het lijkt erop dat dit weer zo’n rigide regel is waar aan vast wordt gehouden zonder reden. Dit moet snel anders.”

Voor caf├ęs is de zondag een belangrijke dag met de wedstrijd van het Nederlands elftal. “In veel steden mogen we gewoon grote schermen hebben en er is ook veel animo voor.” De KHN-voorman hoopt dan ook op een mooi resultaat voor Oranje. “Dan kunnen we volgende week weer zo’n mooie avond tegemoet.”