Vertraging in leveringen uit China nemen verder toe

De internationale handel heeft al langere tijd te maken met vertragingen, maar daar lijkt voorlopig geen einde aan te komen. Het belangrijke Chinese exportknooppunt Yantian werd deze maand deels stilgelegd vanwege coronamaatregelen en dat kan tot verdere vertragingen leiden. Ook de kosten voor vervoer per container zullen voorlopig nog niet dalen.

Yantian ligt in het zuiden van China, vlakbij Hongkong en de Chinese miljoenenstad Shenzhen. In de stad is een grote haven gevestigd. Na de coronamaatregelen duurt het nog wel enige tijd voor die haven weer op volle kracht draait, zeggen analisten van McKinsey. Daardoor liggen er tientallen schepen te wachten voor die haven en blijven er ook containers staan in Yantian. Daarmee worden de gevolgen ook in andere havens voelbaar.

Er is al sinds vorig jaar een probleem met de verdeling van containers over de wereld, omdat China veel sneller dan andere landen uit de coronacrisis kwam. Dat levert een gebrek aan lege containers op in China, terwijl er in de rest van de wereld juist overschotten zijn. De problemen met de Ever Given, die begin dit jaar een week lang het Suezkanaal blokkeerde, droegen daarnaast ook bij aan de vertragingen.

Door de problemen in Yantian kunnen die vertragingen doorlopen tot het einde van de zomer. Daarmee komen de leveringen voor de kerstperiode in gevaar. Doorgaans worden door Europese en Amerikaanse winkels in augustus al de bestellingen voor de feestdagen geplaatst. Om problemen voor te zijn, proberen veel inkopers nu al hun bestellingen te plaatsen en ruimte op containerschepen te boeken.