Amerikaans e-sigarettenbedrijf schikt rechtszaak tienermarketing

De maker van e-sigaretten Juul Labs heeft een schikking getroffen in een rechtszaak die de Amerikaanse staat North Carolina tegen het vapingbedrijf had aangespannen. De zaak ging om het ontwerpen en op de markt brengen van e-sigarettenproducten specifiek gericht op jongeren.

Het Amerikaanse Juul betaalt de staat onder meer 40 miljoen dollar. De populariteit van e-sigaretten is de afgelopen jaren enorm gestegen. North Carolina was in mei 2019 de eerste staat die Juul aanklaagde wegens veronderstelde reclame gericht op minderjarigen. Het bedrijf heeft volgens de klacht van de staat bijgedragen aan een “epidemie onder minderjarigen” van het roken van e-sigaretten.