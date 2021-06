Facebook wint op Wall Street, Nasdaq en S&P 500 op nieuwe records

Facebook was maandag een flinke winnaar op de beurzen in New York, waarmee de beurswaarde van het socialemediabedrijf voor het eerst boven de 1 biljoen dollar uitkwam. Een federale rechter heeft een aanklacht van de Federal Trade Commission (FTC) over machtsmisbruik door Facebook verworpen. De brede S&P 500 en technologiebeurs Nasdaq stegen naar nieuwe recordstanden op Wall Street.

Facebook (plus 4,2 procent) werd eind vorig jaar door de FTC en de openbaar aanklagers van 46 Amerikaanse staten gedaagd. Zij beschuldigden Facebook ervan jarenlang potentiƫle concurrenten te hebben willen uitschakelen, onder meer door ze op te kopen. De rechter zei dat de aanklacht van de FTC onvoldoende juridisch en feitelijk is onderbouwd. De klagers wilden dat Facebook zou worden gestraft en het machtsmisbruik goedmaakt. Dat zou kunnen door eerdere overnames van bijvoorbeeld WhatsApp en Instagram ongedaan te maken.

De S&P 500 klom 0,2 procent tot 4290,61 punten en de Nasdaq won 1 procent tot 14.500,51 punten. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 34.283,27 punten.

Luchtvaartmaatschappijen en cruisebedrijven gingen juist flink omlaag, door zorgen over de snelle verspreiding van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus. In verschillende landen worden daardoor weer strenge coronamaatregelen genomen, wat dus negatief is voor de reisbranche. Delta Air Lines, United Airlines en American Airlines werden tot 3,7 procent lager gezet. Cruisemaatschappijen Royal Caribbean, Carnival en Norwegian Cruise Line leverden tot 7 procent in. Onlineboekingssites Booking.com en Expedia verloren tot 4,4 procent.

Boeing zakte 3,4 procent door tegenslag bij de ontwikkeling van een nieuw toestel van de vliegtuigbouwer. Het 777X-vliegtuig van Boeing maakte tijdens een testvlucht in december bepaalde bewegingen in de lucht zonder dat de piloten de stuurknuppel aanraakten. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA kan het toestel mede daarom voorlopig nog niet worden toegelaten tot het luchtruim. Boeing heeft een hele lijst met tekortkomingen gekregen die eerst moeten worden aangepakt.

Tesla klom 2,5 procent. Het bedrijf roept in China bijna 300.000 auto’s virtueel terug naar de garage. Auto’s van het type Model 3 en Model Y hebben volgens Chinese toezichthouders een onlinesoftware-update nodig in verband met problemen met het rijhulpsysteem. De zogeheten assisted driving-functie in de elektrische auto’s kan momenteel worden geactiveerd zonder dat daar opdracht voor is gegeven. Daardoor zou de auto bijvoorbeeld ineens sneller kunnen gaan rijden.

De euro was 1,1924 dollar waard, tegen 1,1930 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,6 procent in prijs tot 72,84 dollar. De prijs van Brentolie daalde 2 procent naar 74,67 dollar per vat.