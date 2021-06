ING: supermarkten lopen veel omzet mis door uitschakeling Oranje

Supermarkten lopen waarschijnlijk tientallen miljoenen euro’s aan omzet mis door de vroegtijdige uitschakeling van Nederland op het EK voetbal. Dat stelt het economisch bureau van ING.

Als Oranje voetbalt zorgt dat doorgaans voor veel extra verkopen. Denk aan borrelnootjes, bier en oranjegebak. ING-econoom Marten van Garderen schat in dat het voor de sector gaat om zo’n 10 miljoen euro extra omzet per wedstrijd. Nederland speelt door de uitschakeling in de wedstrijd tegen Tsjechië niet meer in de kwartfinale, halve finale en finale. Dat zou de supers dus circa 30 miljoen euro schelen.

Mogelijk hebben Nederlanders in de voorgaande wedstrijden relatief wel wat meer ingekocht bij het boodschappen doen dan gebruikelijk tijdens zo’n groot eindtoernooi. Dit omdat voetbalfans aanvankelijk nog niet in de cafés of op pleinen met grote schermen terechtkonden, maar noodgedwongen thuis moesten kijken. Van Garderen denkt dat dit per wedstrijd mogelijk nog enkele miljoenen euro’s aan extra supermarktomzet heeft opgeleverd.

ING raamde eerder dat Nederlanders dit EK gezamenlijk ruim 45 miljoen euro aan Oranje-artikelen zouden uitgeven. Dit gaat dan specifiek om sjaaltjes, vlaggetjes en soortgelijke producten. Waarschijnlijk hebben veel mensen dit voor het EK al ingekocht, maar Van Garderen gaat ervan uit dat het totale bedrag door de vroegtijdige uitschakeling toch wat lager zal uitkomen dan voorzien. Hoeveel precies, durft hij niet te zeggen.

Dat laatste geldt ook voor de omzet van restaurants en cafés. Volgens Van Garderen heeft ING voorafgaand aan dit toernooi geen inschatting gemaakt over de extra omzet die er in de horeca te behalen viel, in verband met de telkens veranderende coronaregels. De horeca mocht afgelopen weekend eindelijk weer voetbal laten zien op grote schermen. Dat was voor veel cafés waarschijnlijk een financiële opsteker na de maandenlange periode dat ze gesloten waren of er relatief nog heel weinig mocht. Maar nu houdt het dus alweer op wat betreft Oranje, constateert Van Garderen.