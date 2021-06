Jumbo en AH stoppen met oranjereclames na uitschakeling Oranje

Jumbo en Albert Heijn stoppen met hun oranjereclames nu Nederland vroegtijdig is uitgeschakeld op het EK voetbal. Maar de supermarkten kijken naar eigen zeggen wel terug op succesvolle EK-campagnes. Ook benadrukken ze dat de sportzomer voor Nederland nog lang niet klaar is, met bijvoorbeeld de Olympische Spelen nog voor de boeg.

“De juichcape van Jumbo bleek een groot succes”, laat de grootgrutter uit Veghel weten. De actie op de winkelvloer is inmiddels afgelopen en de laatste juichcapes kunnen vanaf donderdag in de winkels worden opgehaald. Jumbo’s EK-spot met Snollebollekes is inmiddels van de buis en vanaf dinsdag wordt een nieuwe, zomerse commercial uitgezonden op televisie.

Bij Albert Heijn waren de ‘Hollandicons’ de afgelopen weken erg populair. De tattoos en stickers zijn inmiddels overal op, geeft een woordvoerster aan. Deze week schakelt de marktleider binnen het Nederlandse supermarktlandschap meteen over op een nieuwe campagne, waarbij de bekende hamsters van Albert Heijn vrolijk in beeld zullen komen met zomerse outfits. EK-producten en oranjeartikelen die nog over zijn – denk ook aan de tompoezen, soesjes en eierkoeken – zullen worden afgeprijsd.

Het economisch bureau van ING schat dat supermarkten in Nederland waarschijnlijk tientallen miljoenen euro’s aan omzet mislopen door de vroegtijdige uitschakeling van Oranje. De extra omzet per wedstrijd zou zo’n 10 miljoen euro bedragen. Nederland speelt door de uitschakeling in de wedstrijd tegen TsjechiĆ« niet meer in de kwartfinale, halve finale en finale. Zowel Jumbo als Albert Heijn ging niet in op vragen over het mislopen van omzet.

Jumbo gaat ervan uit dat Nederland begin september opnieuw oranje kan kleuren als in de Formule 1 de Grand Prix van Zandvoort wordt gereden en Max Verstappen hier in actie komt. De juichcapes van Jumbo zouden dan opnieuw goed van pas komen. Albert Heijn benadrukt ook uit te kijken naar de “mooie lange sportzomer” en in het bijzonder naar de Olympische Spelen met de Oranje Leeuwinnen, oftewel het Nederlands vrouwenvoetbalelftal. “Die gaan we natuurlijk ook aanmoedigen”, geeft een zegsvrouw aan zonder hierover details vrij te geven.