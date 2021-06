‘Steeds meer drukte in winkelstraat, maar minder dan voor crisis’

De drukte in de winkelstraat neemt almaar toe, zeker nu de overheid vrijwel alle coronamaatregelen heeft geschrapt. Marktonderzoeker RMC, dat de drukte in winkelgebieden bijhoudt, zag de stroom van winkelend publiek vorige week bijna een kwart hoger uitkomen dan in dezelfde week een jaar eerder. In vergelijking met voor de crisis is er wel nog altijd veel minder winkelend publiek.

Met name op zondag was het in de stadscentra aanzienlijk drukker. Sinds zaterdag zijn vrijwel alle coronamaatregelen van tafel, behalve de maatregel om 1,5 meter afstand te houden. Verder geldt voor winkels nog wel een maximum aan het aantal klanten, al is die regel voor de meeste ondernemers werkbaar, zo werd eerder bekend.

Sinds de vorige versoepeling in april, toen er geen afspraak meer nodig was om te winkelen, merkt RMC een duidelijke toename van de drukte. Wat de onderzoekers opvalt is dat het winkelend publiek veel effectiever shopt in vergelijking met voor corona, toen een dagje ‘stadten’ veel meer een uitje was. Het aantal shoppers nu ligt nog 40 procent onder het niveau van voor de crisis.

De marktonderzoeker merkt op dat de vergelijking met een jaar eerder voor een groot deel opgaat vanwege de beperkte coronamaatregelen die toen ook golden. Wel is er nu veel meer bekend over het virus en loopt ondertussen ook het vaccinatieprogramma, wat mensen mogelijk aanmoedigt weer naar de stad te gaan.