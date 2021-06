Zeesluis IJmuiden deze zomer af

De bouw van de zeesluis bij IJmuiden wordt deze zomer voltooid. Dan krijgt Rijkswaterstaat de sluis opgeleverd en begint een periode van testen. Begin volgend jaar kan de sluis dan in gebruik worden genomen. De bouw is gestart in 2016.

De komende tijd zijn de bouwers van de sluis, bouwbedrijven BAM en VolkerWessels, druk met het testen van alle systemen. Als de sluis naar behoren werkt, wordt die opgeleverd. Dan volgt nog een periode van testen voor de mensen die met de sluis moeten gaan werken, zoals de sluiswachters, loodsen en vletterlieden. Die laatsten zijn mensen die de schepen aanleggen in de sluis. Bij die tests, die voor het najaar gepland staan, worden ook zeeschepen ingezet.

Oorspronkelijk had de nieuwe sluis al eind 2019 in gebruik moeten worden genomen. Door een constructiefout liep de bouw echter vertraging op. Het herstel van die fout kostte BAM en VolkerWessels honderden miljoenen euro’s.

De nieuwe sluis, die na een prijsvraag de naam Zeesluis IJmuiden kreeg, wordt de grootste ter wereld met een lengte van 500 meter. De sluis moet de huidige Noordersluis vervangen die in 1929 werd gebouwd en in 2029 het einde van zijn technische levensduur bereikt. Die sluis is bovendien te klein geworden voor een deel van de huidige zeeschepen.