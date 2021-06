Aandacht voor techbedrijven op Damrak na slotrecord Nasdaq

Op de Amsterdamse beurs staan de technologiebedrijven dinsdag in de belangstelling door de stevige opmars van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq, die een nieuw slotrecord bereikte. De stemming op de Europese markten blijft echter terughoudend in navolging van de koersverliezen op de Aziatische beurzen. De opmars van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus wakkert daarbij de zorgen aan over een vertraging van het economische herstel van de coronacrisis.

De AEX-index op Beursplein stevent op basis van de openingsindicatoren af op een vrijwel vlak begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. De aandelenmarkten in Aziƫ verloren dinsdag terrein. De Nikkei in Tokio eindigde 0,8 procent in de min.

De Europese Unie heeft voor het eerst geld overgemaakt uit een van haar miljarden euro’s tellende coronaherstelfondsen. De eerste 800 miljoen euro ging naar zestien EU-landen, waaronder Nederland. Voor de bulk van de ongeveer 750 miljard euro aan subsidies en gunstige leningen die de EU ter beschikking stelt komt Nederland nog niet in aanmerking. Daarvoor moet eerst een herstelplan zijn ingediend, en dat wil het demissionaire kabinet aan een nieuwe regering overlaten.

In de strijd tegen het coronavirus lijken de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna het immuunsysteem lang aan het werk te zetten. Volgens Amerikaanse onderzoekers zou het weleens kunnen dat ze jarenlang bescherming zullen geven tegen het virus. Mits dat niet muteert op een manier die vaccins omzeilt. Hoelang de vaccins precies bescherming zullen bieden tegen het coronavirus, valt echter ook na deze studie nog niet met zekerheid te zeggen.

Op het Damrak kondigde AkzoNobel aan Grupo Orbis over te nemen. Met de overname versterkt het verfconcern zijn positie in Zuid- en Centraal-Amerika. Een aankoopsom werd niet gegeven. De Colombiaanse verfmaker realiseert een omzet van zo’n 260 miljoen euro.

Vivoryon kwam met een update. Het biotechnologiebedrijf verwacht door een licentieovereenkomst met Simcere Pharmaceutical Group drie kwartalen langer vooruit te kunnen met zijn huidige kaspositie. De deal met Simcere richt zich op de ontwikkeling en verkoop van medicijnen tegen Alzheimer in China. Onder de deal ontvangt Vivoryon een vooruitbetaling en mogelijke mijlpaalbetalingen, die in totaal kunnen oplopen tot 565 miljoen dollar. Ook ontvangt Vivoryon royalty’s op toekomstige verkopen.

De euro was 1,1921 dollar waard, tegen 1,1930 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 72,82 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 74,57 dollar per vat.