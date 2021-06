Activisten bereiden klimaatzaak voor tegen pensioenfonds ABP

Klimaatactivisten bereiden een rechtszaak voor tegen pensioenfonds ABP. Dat meldt Trouw. Hiermee willen ze het fonds, dat grootschalig belegt in fossiele energie, tot duurzaamheid dwingen. De zaak die Milieudefensie recentelijk won tegen Shell geldt als inspiratiebron voor de mogelijke rechtsgang.

Protestgroep ABP Fossielvrij is speciaal opgericht om het grootste Nederlandse pensioenfonds aan te sporen tot een duurzame beleggingskoers zonder olie, kolen of aardgas. Tot nu toe zocht de groep vooral invloed door actie te voeren, maar nu wordt een stap naar de rechter serieus overwogen. “We zien dat onze campagne nog te weinig effect genereert”, zegt woordvoerder Hiske Arts in de krant.

“Het succes in de zaak tegen Shell brengt een versnelling teweeg”, aldus Arts. “Onze achterban wordt heel enthousiast van het Shell-vonnis en krijgt haast.” Vanwege de dominante positie van het ABP en de grote CO2-voetafdruk van de omvangrijke investeringsagenda, ziet Arts gelijkenissen met deze zaak.

ABP belooft ondertussen een duurzamere strategie waarbij meer geld naar klimaatvriendelijke projecten gaat. Het fonds kondigde vrijdag een strategie aan om het belang in fossiele energiebronnen van naar schatting 17,4 miljard euro stapsgewijs te verkleinen. Daarnaast beloofde bestuursvoorzitter Corien Wortmann klimaatadviseurs in te schakelen en een scherpere CO2-strategie te formuleren.

ABP Fossielvrij is echter niet tevreden met deze strategie. De actiegroep meent dat het pensioenfonds per direct moet stoppen met alle nieuwe investeringen in olie, gas en steenkool om in lijn met het klimaatakkoord van Parijs te handelen. Daarnaast zou ABP de beleggingsportefeuille versneld moeten opschonen.

“Tot onze spijt lijkt de gang naar de rechter ook voor de financiĆ«le sector het aangewezen instrument om adequate klimaatactie af te dwingen”, zegt Arts. De organisatie richt zich op ABP vanwege de omvang van het fonds, dat tot de grote geldbeheerders van Europa behoort. “De impact van de financiĆ«le sector is enorm”, zegt Arts. Ze hoopt dat de uitspraak van de rechter, in het geval van een kort geding, internationale jurisprudentie oplevert, zoals dat ook gebeurde in de Urgenda-zaak en het vonnis tegen Shell.

Een woordvoerder van ABP laat aan Trouw weten bekend te zijn met de dreiging van de klimaatzaak, maar wil hier niet op vooruitlopen. “We wachten af”, aldus de woordvoerder.